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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:04

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:Мені, як "лояльному" "відновили" до 15к, але до колишніх значень іще відновлювати і відновлювати. Проте, вже байдуже.
Без кєшбека не цікавий?

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2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:43

  anikola13 написав:Вчера пришло сообщение, что восстановили кредитный лимит.
А лимита на карте нет до сих пор. У всех так?
Пополните карту со сбера на копейку всё и восстановится :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:45

  Кассандра написав:
  anikola13 написав:Вчера пришло сообщение, что восстановили кредитный лимит.
А лимита на карте нет до сих пор. У всех так?
Пополните карту со сбера на копейку всё и восстановится :wink:

Да-да, нуна взлохматить Т2Ю
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:51

зараз з Платівок (пластик / віртуа) комісією за неактивність рахунку "у мінус" не загоняють ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:20

Напомните, если Б5 вышла из льготного периода, то когда будут выставлены проценты к оплате? Коллега не платила ничего в марте и апреле, а тут вспомнила...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:57

  Vorlon написав:Напомните, если Б5 вышла из льготного периода, то когда будут выставлены проценты к оплате? Коллега не платила ничего в марте и апреле, а тут вспомнила...

У коллеги т2ю есть? Пусть пока гасить то что там уже нарисовано выводя карту в ноль. Обычно на следующий день Тася доначислили все что надо доплатить после последней РД. На всякий случай если ничего не начислят на следующий день надо позвонить на горячку и уточнить сумму для окончательного погашения. Горячка ее точно видит
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:25

WallNutPen
Есть конечно! Но поздно - уже погасила переводом из приложения Моно. Поругал. Это он проведётся во вторник? Или они быстро проводят сейчас входящие переводы?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:58

  Vorlon написав:WallNutPen
Есть конечно! Но поздно - уже погасила переводом из приложения Моно. Поругал. Это он проведётся во вторник? Или они быстро проводят сейчас входящие переводы?

День в день проводят входящие, в том числе и на выходных. В районе 16 часов.
ramzes4
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