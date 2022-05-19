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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:55

  klug написав:
  lara_08 написав:В tas2u чего то не пускает. Пишет не удалось выполнить операцию

Працює. Ви в Україні зараз?

Да. Ни у меня ни у дочери не получается войти в мобильное приложение tas2u.
КЦ ответил ,что проводятся какие-то работы и могут быть трудности с доступом.
lara_08
 
Повідомлень: 186
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:41

  lara_08 написав:
  klug написав:
  lara_08 написав:В tas2u чего то не пускает. Пишет не удалось выполнить операцию

Працює. Ви в Україні зараз?

Да. Ни у меня ни у дочери не получается войти в мобильное приложение tas2u.
КЦ ответил ,что проводятся какие-то работы и могут быть трудности с доступом.

У мене все й далі працює. Я так розумію, що ви обидві на одному й тому ж провайдері. Якщо є така можливість, то спробуйте змінити канал зв'язку, наприклад: якщо ви на Wi-Fi, то спробуйте через мобільний інтернет або навпаки.

У них є якась дивна манера при проведенні робіт обмежувати доступ до ІБ за адресами, бувало навіть таке, що з-за кордону можна було підключитися, а з України - ні. Не можу гарантувати, що це саме такий випадок, але варто спробувати.
klug
 
Повідомлень: 6932
З нами з: 18.08.14
Подякував: 297 раз.
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  #<1 ... 49505152
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