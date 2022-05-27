Да. Ни у меня ни у дочери не получается войти в мобильное приложение tas2u.
КЦ ответил ,что проводятся какие-то работы и могут быть трудности с доступом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:55
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:41
У мене все й далі працює. Я так розумію, що ви обидві на одному й тому ж провайдері. Якщо є така можливість, то спробуйте змінити канал зв'язку, наприклад: якщо ви на Wi-Fi, то спробуйте через мобільний інтернет або навпаки.
У них є якась дивна манера при проведенні робіт обмежувати доступ до ІБ за адресами, бувало навіть таке, що з-за кордону можна було підключитися, а з України - ні. Не можу гарантувати, що це саме такий випадок, але варто спробувати.
Додано: Сер 25 тра, 2022 22:58
Нагадайте, поповнення Ощадного рахунку у валюті іде з комісією? У тарифах не бачу цей момент. Пам'ятаю, хтось писав, що Тася вводила якісь коиісії поповнення валютою...
Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:04
Re: ТАСКОМБАНК
Нагадайте, платіж по реквізітам з Ощадного або Платівки з комісією чі ні?
Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:42
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