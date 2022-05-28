|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:55
klug написав: lara_08 написав:
В tas2u чего то не пускает. Пишет не удалось выполнить операцию
Працює. Ви в Україні зараз?
Да. Ни у меня ни у дочери не получается войти в мобильное приложение tas2u.
КЦ ответил ,что проводятся какие-то работы и могут быть трудности с доступом.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:41
lara_08 написав: klug написав: lara_08 написав:
В tas2u чего то не пускает. Пишет не удалось выполнить операцию
Працює. Ви в Україні зараз?
Да. Ни у меня ни у дочери не получается войти в мобильное приложение tas2u.
КЦ ответил ,что проводятся какие-то работы и могут быть трудности с доступом.
У мене все й далі працює. Я так розумію, що ви обидві на одному й тому ж провайдері. Якщо є така можливість, то спробуйте змінити канал зв'язку, наприклад: якщо ви на Wi-Fi, то спробуйте через мобільний інтернет або навпаки.
У них є якась дивна манера при проведенні робіт обмежувати доступ до ІБ за адресами, бувало навіть таке, що з-за кордону можна було підключитися, а з України - ні. Не можу гарантувати, що це саме такий випадок, але варто спробувати.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6949
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 944 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 тра, 2022 22:58
Нагадайте, поповнення Ощадного рахунку у валюті іде з комісією? У тарифах не бачу цей момент. Пам'ятаю, хтось писав, що Тася вводила якісь коиісії поповнення валютою...
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 325
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:04
Нагадайте, платіж по реквізітам з Ощадного або Платівки з комісією чі ні?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2730
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:42
reef написав:
Нагадайте, платіж по реквізітам з Ощадного або Платівки з комісією чі ні?
Не уверен что с ощадного можно куда-то перевести деньги по реквизитам (мне кажется с него можно перевести деньги только на карту внутри т2ю) но с пластинки СЭП платный
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 369
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:52
WallNutPen написав: reef написав:
Нагадайте, платіж по реквізітам з Ощадного або Платівки з комісією чі ні?
Не уверен что с ощадного можно куда-то перевести деньги по реквизитам (мне кажется с него можно перевести деньги только на карту внутри т2ю) но с пластинки СЭП платный
Так, з Ощадного СЕПи не ходють
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2377
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 28 тра, 2022 07:36
Amethyst написав: WallNutPen написав: reef написав:
Нагадайте, платіж по реквізітам з Ощадного або Платівки з комісією чі ні?
Не уверен что с ощадного можно куда-то перевести деньги по реквизитам (мне кажется с него можно перевести деньги только на карту внутри т2ю) но с пластинки СЭП платный
Так, з Ощадного СЕПи не ходють
С новой редакцией тарифов,как безналично с меньшими потерями забирать гривну?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12858
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 тра, 2022 08:01
sens написав:
С новой редакцией тарифов,как безналично с меньшими потерями забирать гривну?
При наличии izi или спорта в т2ю с пластинки р2р на эти карты идут free of charge. Дальше дело техники
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 369
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 тра, 2022 08:59
Эт типа до 100к/мес?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2377
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 28 тра, 2022 09:33
WallNutPen написав: sens написав:
С новой редакцией тарифов,как безналично с меньшими потерями забирать гривну?
При наличии izi или спорта в т2ю с пластинки р2р на эти карты идут free of charge. Дальше дело техники
Еще вариант - СЭПить по 10к. Комиссия будет 5 грн, терпимо.
Количество платежей не ограничено.
-
tmp01
-
-
- Повідомлень: 959
- З нами з: 14.03.12
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
, tmp01
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|