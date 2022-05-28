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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:13

Re: ТАСКОМБАНК

А що з тарифами сталося (в двох словах) ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1264 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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  #<1 ... 50515253
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ТАСКОМБАНК (521)
28.05.2022 16:13
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