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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:13
А що з тарифами сталося (в двох словах) ?
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maxprofit
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Додано: Суб 28 тра, 2022 16:51
maxprofit написав:
А що з тарифами сталося (в двох словах) ?
Хтось їх прочитав.
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klug
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