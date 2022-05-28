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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:13
Re: ТАСКОМБАНК
А що з тарифами сталося (в двох словах) ?
Додано: Суб 28 тра, 2022 16:51
Додано: Суб 28 тра, 2022 17:12
Погасил в четверг по Б5 задолженность льготного периода. Чёрт меня дёрнул это сделать из Изибанка по IBAN. По итогу на сейчас в приложении TAS2U и на сайте остаток не изменился, но долг льготного светит 0. Горячая линия уверяет, что деньги пришли и остаток у меня другой. И это техническая проблема, что я не вижу прихода (в сообщениях и перечне операций пусто).
Что-то я смутно припоминаю обсуждения такой же проблемы... Это мне нужно сделать любую операцию по карте для обновления остатка?
Додано: Суб 28 тра, 2022 17:25
Re: ТАСКОМБАНК
Просто глянуть пдф-выписку и успокоиться. Ну барахлит у Таси синхра по щоту (
Нее, ну мона и мабилу пополнить на 1 грн -- синхра с картой быро отработает.
Додано: Суб 28 тра, 2022 18:13
Я схожим чином гасився того місяця і більше операцій за карткою не проводив: заборгованість теж обнулилась одразу, десь за добу оновився баланс, а самої операції погашення в історії (не виписці) немає й досі.
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