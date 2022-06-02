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Додано: Суб 28 тра, 2022 15:13
Re: ТАСКОМБАНК
А що з тарифами сталося (в двох словах) ?
Додано: Суб 28 тра, 2022 16:51
Додано: Суб 28 тра, 2022 17:12
Погасил в четверг по Б5 задолженность льготного периода. Чёрт меня дёрнул это сделать из Изибанка по IBAN. По итогу на сейчас в приложении TAS2U и на сайте остаток не изменился, но долг льготного светит 0. Горячая линия уверяет, что деньги пришли и остаток у меня другой. И это техническая проблема, что я не вижу прихода (в сообщениях и перечне операций пусто).
Что-то я смутно припоминаю обсуждения такой же проблемы... Это мне нужно сделать любую операцию по карте для обновления остатка?
Додано: Суб 28 тра, 2022 17:25
Re: ТАСКОМБАНК
Просто глянуть пдф-выписку и успокоиться. Ну барахлит у Таси синхра по щоту (
Нее, ну мона и мабилу пополнить на 1 грн -- синхра с картой быро отработает.
Додано: Суб 28 тра, 2022 18:13
Я схожим чином гасився того місяця і більше операцій за карткою не проводив: заборгованість теж обнулилась одразу, десь за добу оновився баланс, а самої операції погашення в історії (не виписці) немає й досі.
Додано: Суб 28 тра, 2022 18:30
Підкажіть - тас призначив 10 000 кредітного ліміту, як лояльному клієнту. А потім без попередження заблочив картку. І підтримка відмовляється щось відповідати - посилають у відділення куди зараз потрапити неможливо. Хтось стикався з такою ситуацією? В чому може бути причина і як вийти з ситуації?
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:30
Вам-то має бути видніше, за яких обставин це сталося і яким саме чином була заблокована картка. Сеанси телепатії займають багато часу і малоефективні. Можна спробувати: 1) самостійно розблокувати картку у TAS2U, якщо вона світиться, як заблокована; 2) якщо вона не світиться, як заблокована, але оплати не проходять, то можна спробувати там само змінити ліміти; 3) якщо перші два варіанти не допомогли, то можна спробувати випустити у ТАС2Ю додаткову віртуалку і користуватися нею через GPay. Якщо нічого з цього не допомогло, то користуватися продуктами конкурентів, бо ТАС дубовий і вирішити щось без візиту до відділення малоймовірно.
Додано: Чет 02 чер, 2022 13:44
Только у меня принудительно подключили GSM-банкинг и списалb 20 грн? ))
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:05
Re: ТАСКОМБАНК
Sergion, с какой карты это произошло?
У меня по всем картам лишнего не включили и всё нормально.
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