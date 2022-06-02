Б5
Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не было
Утримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.
20 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:18
Б5
Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не было
Утримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.
20 грн
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:23
По умолчанию оно было включено. Кто не хотел платить двадцатку должен был его принудительно отключить в т2ю или письменно в отделении. Вы что нибудь из этих двух опций делали? Это надо было сделать насколько я помню числа где-то 20-22 апреля
Додано: Чет 02 чер, 2022 15:33
Не ну там раньше был прикол что по пластинке включалось информирование причем именно в момент когда на карту был приход денег. А тут как бы Таисья заблаговременно предупреждала что будет стричь. И был месяц на то чтобы переключится. Ну а кто не спрятался - ТАС не виноват
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