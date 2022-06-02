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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 51525354 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.8 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 33% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 17% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 1 Всього голосів : 6 Додано: Чет 02 чер, 2022 14:18 Howl написав: Sergion, с какой карты это произошло?

У меня по всем картам лишнего не включили и всё нормально. Sergion, с какой карты это произошло?У меня по всем картам лишнего не включили и всё нормально.



Б5

Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не было



Утримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.

20 грн Б5Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не былоУтримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.20 грн Sergion Повідомлень: 603 З нами з: 02.09.15 Подякував: 3 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 14:23 Sergion написав: Howl написав: Sergion, с какой карты это произошло?

У меня по всем картам лишнего не включили и всё нормально. Sergion, с какой карты это произошло?У меня по всем картам лишнего не включили и всё нормально.



Б5

Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не было



Утримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.

20 грн Б5Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не былоУтримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.20 грн

По умолчанию оно было включено. Кто не хотел платить двадцатку должен был его принудительно отключить в т2ю или письменно в отделении. Вы что нибудь из этих двух опций делали? Это надо было сделать насколько я помню числа где-то 20-22 апреля По умолчанию оно было включено. Кто не хотел платить двадцатку должен был его принудительно отключить в т2ю или письменно в отделении. Вы что нибудь из этих двух опций делали? Это надо было сделать насколько я помню числа где-то 20-22 апреля WallNutPen Повідомлень: 392 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 97 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 14:26 Роки йдуть, а приколи ТАСьки не змінюються. klug Повідомлень: 6964 З нами з: 18.08.14 Подякував: 297 раз. Подякували: 946 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 15:33 klug написав: Роки йдуть, а приколи ТАСьки не змінюються. Роки йдуть, а приколи ТАСьки не змінюються.

Не ну там раньше был прикол что по пластинке включалось информирование причем именно в момент когда на карту был приход денег. А тут как бы Таисья заблаговременно предупреждала что будет стричь. И был месяц на то чтобы переключится. Ну а кто не спрятался - ТАС не виноват Не ну там раньше был прикол что по пластинке включалось информирование причем именно в момент когда на карту был приход денег. А тут как бы Таисья заблаговременно предупреждала что будет стричь. И был месяц на то чтобы переключится. Ну а кто не спрятался - ТАС не виноват WallNutPen Повідомлень: 392 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 97 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 51525354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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