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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:18

  Howl написав:Sergion, с какой карты это произошло?
У меня по всем картам лишнего не включили и всё нормально.


Б5
Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не было

Утримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.
20 грн
Sergion
 
Повідомлень: 603
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:23

  Sergion написав:
  Howl написав:Sergion, с какой карты это произошло?
У меня по всем картам лишнего не включили и всё нормально.


Б5
Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не было

Утримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.
20 грн

По умолчанию оно было включено. Кто не хотел платить двадцатку должен был его принудительно отключить в т2ю или письменно в отделении. Вы что нибудь из этих двух опций делали? Это надо было сделать насколько я помню числа где-то 20-22 апреля
WallNutPen
 
Повідомлень: 392
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:26

Роки йдуть, а приколи ТАСьки не змінюються. :?
klug
 
Повідомлень: 6964
З нами з: 18.08.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 946 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:33

  klug написав:Роки йдуть, а приколи ТАСьки не змінюються. :?

Не ну там раньше был прикол что по пластинке включалось информирование причем именно в момент когда на карту был приход денег. А тут как бы Таисья заблаговременно предупреждала что будет стричь. И был месяц на то чтобы переключится. Ну а кто не спрятался - ТАС не виноват ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 392
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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1
  #<1 ... 51525354
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ТАСКОМБАНК (534)
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