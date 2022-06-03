Б5
Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не было
Утримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.
20 грн
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Додано: Чет 02 чер, 2022 14:18
Б5
Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не было
Утримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.
20 грн
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:23
По умолчанию оно было включено. Кто не хотел платить двадцатку должен был его принудительно отключить в т2ю или письменно в отделении. Вы что нибудь из этих двух опций делали? Это надо было сделать насколько я помню числа где-то 20-22 апреля
Додано: Чет 02 чер, 2022 15:33
Не ну там раньше был прикол что по пластинке включалось информирование причем именно в момент когда на карту был приход денег. А тут как бы Таисья заблаговременно предупреждала что будет стричь. И был месяц на то чтобы переключится. Ну а кто не спрятался - ТАС не виноват
Додано: Чет 02 чер, 2022 16:39
1) помічали лише на Платівці, бо лише там воно бул платним;
2) були неодноразові сигнали, що інформування самостійно підключалося за деякий час після відключення на гарячій лінії або у відділенні.
Якби людина сама не сховалася, то це уже була б як мінімум друга стрижка.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:20
Re: ТАСКОМБАНК
Срезали кредитный лимит:
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:05
Re: ТАСКОМБАНК
Срезали лимиты в ноль на Б5 (10к), изи (2к) и у подруги по пудре (2к+). Все карты не использовались с апреля. Спорты не трогали - все оставили без изменения (2*10к). Полагаю это все последствия повышения учетной ставки НБУ - гривна резко подорожала и "овно"-банк, коим ТаЗ был всегда, решил не тратится на то чтобы предоставлять "бесплатную гривну" грейсовикам и стал резать им лимиты.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:11
тоже, после сообщения Howl, залез посмотреть у себя...
как и в Вашем случае, Тазик срезал светившийся кредитный лимит в 0. Карта была погашена в апреле, после отмены кэшбэка ею не пользовался.
по Izi лимит пока светит, правда лимит там дали совсем смешной, оформлял уже во время войны.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:14
Re: ТАСКОМБАНК
izibank предоставил следующий комментарий (предположу, что это решение ТАС):
Востаннє редагувалось Howl в П'ят 03 чер, 2022 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:15
Re: ТАСКОМБАНК
А вы попробуйте тапнуть на лимит в Изе. У меня он поначалу светился тоже. Но по ходу это подтягивалось из кэша. Пару раз перезашел (при этом изя глючил не брал биометрию, приходилось входить по пин коду) - в итоге вместо 2к лимита стало светить 0 и при попытке посмотреть лимит тапом появилась надпись "Давайте определим какой лимит вам нужОн"
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