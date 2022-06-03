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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455>

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:18

  Howl написав:Sergion, с какой карты это произошло?
У меня по всем картам лишнего не включили и всё нормально.


Б5
Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не было

Утримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.
20 грн
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:23

  Sergion написав:
  Howl написав:Sergion, с какой карты это произошло?
У меня по всем картам лишнего не включили и всё нормально.


Б5
Уверен на 100 % что не было включено и раньше платежей не было

Утримання комісійної винагороди за підключення послуги GSM-banking КР №2620844...... згідно з договором №________ від _________ та тарифів банку. Без ПДВ.
20 грн

По умолчанию оно было включено. Кто не хотел платить двадцатку должен был его принудительно отключить в т2ю или письменно в отделении. Вы что нибудь из этих двух опций делали? Это надо было сделать насколько я помню числа где-то 20-22 апреля
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:26

Роки йдуть, а приколи ТАСьки не змінюються. :?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:33

  klug написав:Роки йдуть, а приколи ТАСьки не змінюються. :?

Не ну там раньше был прикол что по пластинке включалось информирование причем именно в момент когда на карту был приход денег. А тут как бы Таисья заблаговременно предупреждала что будет стричь. И был месяц на то чтобы переключится. Ну а кто не спрятался - ТАС не виноват ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:39

  WallNutPen написав:
  klug написав:Роки йдуть, а приколи ТАСьки не змінюються. :?

Не ну там раньше был прикол что по пластинке включалось информирование причем именно в момент когда на карту был приход денег. А тут как бы Таисья заблаговременно предупреждала что будет стричь. И был месяц на то чтобы переключится. Ну а кто не спрятался - ТАС не виноват ;)

1) помічали лише на Платівці, бо лише там воно бул платним;
2) були неодноразові сигнали, що інформування самостійно підключалося за деякий час після відключення на гарячій лінії або у відділенні.

Якби людина сама не сховалася, то це уже була б як мінімум друга стрижка.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:20

Re: ТАСКОМБАНК

Срезали кредитный лимит:
  Howl написав:На карте izibank было 10к грн кредитного лимита, на карте Б5 — где-то 2,2к грн. По данным картам было в прошлом месяце использовано полностью кредитные средства.

Позавчера по Б5 внёс ОМП + пару грн, чтобы осталось 2к грн задолженности. На карте izibank внёс ОМП + грн, чтобы до конца месяца загасить 9,4к грн.

Сегодня утром по обоим картам банк срезал кредитные лимиты по сумме задолженности. Всё в льготном периоде )
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:05

Re: ТАСКОМБАНК

Срезали лимиты в ноль на Б5 (10к), изи (2к) и у подруги по пудре (2к+). Все карты не использовались с апреля. Спорты не трогали - все оставили без изменения (2*10к). Полагаю это все последствия повышения учетной ставки НБУ - гривна резко подорожала и "овно"-банк, коим ТаЗ был всегда, решил не тратится на то чтобы предоставлять "бесплатную гривну" грейсовикам и стал резать им лимиты.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:11

  WallNutPen написав:Срезали лимиты в ноль на Б5, изи и у подруги по пудре. Все карты не использовались с апреля. Спорт не трогали - все оставили без изменения. Полагаю это все последствия повышения учетной ставки НБУ - гривна резко подорожала и "овно"-банк, коим ТаЗ был всегда, решил не тратится на то чтобы предоставлять "бесплатную гривну" грейсовикам и стал резать им лимиты.

тоже, после сообщения Howl, залез посмотреть у себя...
как и в Вашем случае, Тазик срезал светившийся кредитный лимит в 0. Карта была погашена в апреле, после отмены кэшбэка ею не пользовался.
по Izi лимит пока светит, правда лимит там дали совсем смешной, оформлял уже во время войны.
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:14

Re: ТАСКОМБАНК

izibank предоставил следующий комментарий (предположу, что это решение ТАС):
izibank написав:вітання! банк тимчасово обмежив можливість здійснення операцій за рахунок кредитних коштів. приносимо вибачення за тимчасові незручності

<...>

дане обмеження діє для усіх клієнтів банку
Востаннє редагувалось Howl в П'ят 03 чер, 2022 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Lost написав:по Izi лимит пока светит, правда лимит там дали совсем смешной, оформлял уже во время войны.
А вы попробуйте тапнуть на лимит в Изе. У меня он поначалу светился тоже. Но по ходу это подтягивалось из кэша. Пару раз перезашел (при этом изя глючил не брал биометрию, приходилось входить по пин коду) - в итоге вместо 2к лимита стало светить 0 и при попытке посмотреть лимит тапом появилась надпись "Давайте определим какой лимит вам нужОн"
WallNutPen
 
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