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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:37
Не можу увійти в Т2Ю, чого це?
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Кочевник
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:43
Кочевник написав:
Не можу увійти в Т2Ю, чого це?
Это чтобы не расстроились из-за срезанных лимитов.
PS. Я могу зайти.
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ingtrans
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:47
У веб-морду захожу, у мобільний додаток - ні.
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Кочевник
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:57
Кочевник написав:
У веб-морду захожу, у мобільний додаток - ні.
Я с 3й попытки зашёл. Глючит
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:11
WallNutPen написав:
Срезали лимиты в ноль на Б5 (10к), изи (2к) и у подруги по пудре (2к+). Все карты не использовались с апреля. Спорты не трогали - все оставили без изменения (2*10к). Полагаю это все последствия повышения учетной ставки НБУ - гривна резко подорожала и "овно"-банк, коим ТаЗ был всегда, решил не тратится на то чтобы предоставлять "бесплатную гривну" грейсовикам и стал резать им лимиты.
Тоже срезали. -20к
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Sergion
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:13
Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?
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Vorlon
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:14
Прощай Тася-зануда!
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:16
Amethyst написав:
Прощай Тася-зануда!
Остаточне прощавай (с)
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Ferlakur
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:22
Howl написав:
izibank предоставил следующий комментарий (предположу, что это решение ТАС):
izibank написав:вітання! банк тимчасово обмежив можливість здійснення операцій за рахунок кредитних коштів. приносимо вибачення за тимчасові незручності
<...>
дане обмеження діє для усіх клієнтів банку
Можна було б зрозуміти нелюбов до грейсовиків, але різати усіх... На чому ТАСька збирається заробляти, на підключенні СМС інформування?
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klug
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