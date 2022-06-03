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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:37

Re: ТАСКОМБАНК

Не можу увійти в Т2Ю, чого це?
Кочевник
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 16.02.17
Подякував: 359 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:43

  Кочевник написав:Не можу увійти в Т2Ю, чого це?

Это чтобы не расстроились из-за срезанных лимитов. :)
PS. Я могу зайти.
ingtrans
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Повідомлень: 3520
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 503 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:47

Re: ТАСКОМБАНК

У веб-морду захожу, у мобільний додаток - ні.
Кочевник
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 16.02.17
Подякував: 359 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:57

  Кочевник написав:У веб-морду захожу, у мобільний додаток - ні.

Я с 3й попытки зашёл. Глючит
Amethyst
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Повідомлень: 2435
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:11

  WallNutPen написав:Срезали лимиты в ноль на Б5 (10к), изи (2к) и у подруги по пудре (2к+). Все карты не использовались с апреля. Спорты не трогали - все оставили без изменения (2*10к). Полагаю это все последствия повышения учетной ставки НБУ - гривна резко подорожала и "овно"-банк, коим ТаЗ был всегда, решил не тратится на то чтобы предоставлять "бесплатную гривну" грейсовикам и стал резать им лимиты.

Тоже срезали. -20к
Sergion
 
Повідомлень: 604
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:13

Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?
Vorlon
 
Повідомлень: 10178
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:14

Прощай Тася-зануда!
Amethyst
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Повідомлень: 2435
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:16

  Amethyst написав:Прощай Тася-зануда!

Остаточне прощавай (с) :mrgreen:
Ferlakur
 
Повідомлень: 4221
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:22

  Howl написав:izibank предоставил следующий комментарий (предположу, что это решение ТАС):
izibank написав:вітання! банк тимчасово обмежив можливість здійснення операцій за рахунок кредитних коштів. приносимо вибачення за тимчасові незручності

<...>

дане обмеження діє для усіх клієнтів банку

Можна було б зрозуміти нелюбов до грейсовиків, але різати усіх... На чому ТАСька збирається заробляти, на підключенні СМС інформування?
klug
 
Повідомлень: 6971
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