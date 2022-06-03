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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:17
-VICTOR- написав:
порізала мініти
під заборгованість....у всіх моїх..) сучка тася-однозначно )
мініти -- це і так маленьки ліміти? Замьотано!
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