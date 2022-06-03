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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:17

  -VICTOR- написав:порізала мініти під заборгованість....у всіх моїх..) сучка тася-однозначно )

мініти -- це і так маленьки ліміти? Замьотано!
Amethyst
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Повідомлень: 2443
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 440 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:01

Да. Опять обнулили всё поверх потраченного. Цуккини :twisted:
Wingless Hussar
 
Повідомлень: 79
З нами з: 16.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:50

Wingless Hussar Що значить опять? Що вчора обнулили і сьогодні після поповнення ще раз обнулили?
Arom
 
Повідомлень: 10
З нами з: 19.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:38

Amethyst :mrgreen: вводимо новий термін на міні ліміти ))
-VICTOR-
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Повідомлень: 7217
З нами з: 15.08.12
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
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  #<1 ... 53545556
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