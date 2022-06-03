мініти -- це і так маленьки ліміти? Замьотано!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:17
Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:50
Wingless Hussar Що значить опять? Що вчора обнулили і сьогодні після поповнення ще раз обнулили?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:52
Обнулили мне не вчера, а сегодня. "Опять" - это значит 2й раз за время большой войны. Как, собственно, и всем.
О, а вот и СМСка о лимите, в 18-00 прислали. А обнулили где-то днём (заглянул в ТАС2Ю), утром ещё не трогали.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:04
Re: ТАСКОМБАНК
Місяць карта пролежала на поличці, сьогодні банк примусив покласти її ще далі, що помінялось особисто для мене: нічого, а ось для банка -подивимось.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:32
Може Тігіпич на Мегу кеш збирає? Ще той любитель на низах закупитись.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:43
Так само спочатку подумав. Однак, потім згадав, що у двох його банків також є невеличкі проблеми:
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