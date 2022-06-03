ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:17
-VICTOR- написав:
порізала
мініти
під заборгованість....у всіх моїх..) сучка тася-однозначно )
мініти -- це і так маленьки ліміти? Замьотано!
Amethyst
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:01
Да. Опять обнулили всё поверх потраченного. Цуккини
Wingless Hussar
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:50
Wingless Hussar Що значить опять? Що вчора обнулили і сьогодні після поповнення ще раз обнулили?
Arom
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:52
Arom написав: Wingless Hussar
Що значить опять? Що вчора обнулили і сьогодні після поповнення ще раз обнулили?
Обнулили мне не вчера, а сегодня. "Опять" - это значит 2й раз за время большой войны. Как, собственно, и всем.
О, а вот и СМСка о лимите, в 18-00 прислали. А обнулили где-то днём (заглянул в ТАС2Ю), утром ещё не трогали.
Wingless Hussar
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:04
Місяць карта пролежала на поличці, сьогодні банк примусив покласти її ще далі, що помінялось особисто для мене: нічого, а ось для банка -подивимось.
pavyak
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:32
Може Тігіпич на Мегу кеш збирає? Ще той любитель на низах закупитись.
klug
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:43
klug написав:
Може Тігіпич на Мегу кеш збирає? Ще той любитель на низах закупитись.
Так само спочатку подумав. Однак, потім згадав, що у двох його банків також є невеличкі проблеми:
https://minfin.com.ua/ua/2022/01/19/79074613/
Igneus
Повідомлень: 1386
З нами з: 29.08.18
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Подякували: 687 раз.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:39
Igneus написав: klug написав:
Може Тігіпич на Мегу кеш збирає? Ще той любитель на низах закупитись.
Так само спочатку подумав. Однак, потім згадав, що у двох його банків також є невеличкі проблеми:
https://minfin.com.ua/ua/2022/01/19/79074613/
О, дякую. Отже, в НБУ є список з п'яти невдах:
Мегабанк,
Банк Альянс,
Банк Львів,
Правекс Банк,
Форвард Банк
Bosstone
Повідомлень: 2097
З нами з: 21.04.10
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:54
Bosstone написав: Igneus написав: klug написав:
Може Тігіпич на Мегу кеш збирає? Ще той любитель на низах закупитись.
Так само спочатку подумав. Однак, потім згадав, що у двох його банків також є невеличкі проблеми:
https://minfin.com.ua/ua/2022/01/19/79074613/
О, дякую. Отже, в НБУ є список з п'яти невдах:
Мегабанк,
Банк Альянс,
Банк Львів,
Правекс Банк,
Форвард Банк
зато братків похвалили.
Ромасик
Повідомлень: 4610
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 711 раз.
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