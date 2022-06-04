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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:14
Vorlon написав:
Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?
WEEKЕNDCARD не срезали
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Додано: Суб 04 чер, 2022 12:18
BBC написав: Vorlon написав:
Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?
WEEKЕNDCARD не срезали
Ну за 365 гривен в год такой лимит нафиг не нужен думаю большинству...
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