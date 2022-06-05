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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:14

  Vorlon написав:Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?

WEEKЕNDCARD не срезали
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:18

  BBC написав:
  Vorlon написав:Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?

WEEKЕNDCARD не срезали

Ну за 365 гривен в год такой лимит нафиг не нужен думаю большинству...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:46

  BBC написав:
  Vorlon написав:Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?

WEEKЕNDCARD не срезали
срезали, был лимит в два прожиточных минимума, по окончанию действия пакета перейду на Правильную и злотые
sens
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:24

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  BBC написав:
  Vorlon написав:Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?

WEEKЕNDCARD не срезали

Ну за 365 гривен в год такой лимит нафиг не нужен думаю большинству...
Его убили ещё когда убрали КБ.. карта стала ничем не лучше обычных кредиток, коих много.. ее многотарифность заменил баксовой б5 и пластинкой
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 21:52

  Alex_ki написав:Его убили ещё когда убрали КБ.. карта стала ничем не лучше обычных кредиток, коих много.. ее многотарифность заменил баксовой б5 и пластинкой

Мультивалютный счет неплохая фича + разделение свои/кредит для грн и все в одной карте.
365 грн того стоит карта, для меня приемлемо.
КБ убиеного конечно жаль
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 22:04

  BBC написав:
  Alex_ki написав:Его убили ещё когда убрали КБ.. карта стала ничем не лучше обычных кредиток, коих много.. ее многотарифность заменил баксовой б5 и пластинкой

Мультивалютный счет неплохая фича + разделение свои/кредит для грн и все в одной карте.
365 грн того стоит карта, для меня приемлемо.
КБ убиеного конечно жаль

И шо вы с этим мультивалютным счётом собрались делать после того как купить валюту онлайн нельзя, а любое пополнение своих карт валютой Тася окомисила (как и подняла к тому же комисы на случай если валюта платежа и валюта карты не соответсвуют). Просто от ощущения что у меня в одной карте аж 3 валютных и 2 гривневых счета лично мне не холодно не жарко. К тому же 50к+ лимита превратились в феврале в тыкву. Имхо Карта после всех "пакращень" стала полным отстоем и вы за этот отстой уже заплатили 365 грн. :(
RIP викенд
WallNutPen
 
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