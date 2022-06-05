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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:14
Vorlon написав:
Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?
WEEKЕNDCARD не срезали
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Додано: Суб 04 чер, 2022 12:18
BBC написав: Vorlon написав:
Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?
WEEKЕNDCARD не срезали
Ну за 365 гривен в год такой лимит нафиг не нужен думаю большинству...
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Vorlon
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Додано: Суб 04 чер, 2022 18:46
BBC написав: Vorlon написав:
Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?
WEEKЕNDCARD не срезали
срезали, был лимит в два прожиточных минимума, по окончанию действия пакета перейду на Правильную и злотые
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sens
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:24
Vorlon написав: BBC написав: Vorlon написав:
Правильно наверное ставить вопрос так - есть ли хоть кто-то, у кого не срезали?
WEEKЕNDCARD не срезали
Ну за 365 гривен в год такой лимит нафиг не нужен думаю большинству...
Его убили ещё когда убрали КБ.. карта стала ничем не лучше обычных кредиток, коих много.. ее многотарифность заменил баксовой б5 и пластинкой
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Alex_ki
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Додано: Нед 05 чер, 2022 21:52
Alex_ki написав:
Его убили ещё когда убрали КБ.. карта стала ничем не лучше обычных кредиток, коих много.. ее многотарифность заменил баксовой б5 и пластинкой
Мультивалютный счет неплохая фича + разделение свои/кредит для грн и все в одной карте.
365 грн того стоит карта, для меня приемлемо.
КБ убиеного конечно жаль
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BBC
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Додано: Нед 05 чер, 2022 22:04
BBC написав: Alex_ki написав:
Его убили ещё когда убрали КБ.. карта стала ничем не лучше обычных кредиток, коих много.. ее многотарифность заменил баксовой б5 и пластинкой
Мультивалютный счет неплохая фича + разделение свои/кредит для грн и все в одной карте.
365 грн того стоит карта, для меня приемлемо.
КБ убиеного конечно жаль
И шо вы с этим мультивалютным счётом собрались делать после того как купить валюту онлайн нельзя, а любое пополнение своих карт валютой Тася окомисила (как и подняла к тому же комисы на случай если валюта платежа и валюта карты не соответсвуют). Просто от ощущения что у меня в одной карте аж 3 валютных и 2 гривневых счета лично мне не холодно не жарко. К тому же 50к+ лимита превратились в феврале в тыкву. Имхо Карта после всех "пакращень" стала полным отстоем и вы за этот отстой уже заплатили 365 грн.
RIP викенд
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WallNutPen
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