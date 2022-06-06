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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 09:42

  lara_08 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, а як банк віддає валюту з депозиту/карток? Взагалі віддає?

В Житомире отдаёт без проблем

Тільки в еквіваленті 100тис.?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 942
З нами з: 09.02.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:37

  _PORT_UA написав:
  lara_08 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, а як банк віддає валюту з депозиту/карток? Взагалі віддає?

В Житомире отдаёт без проблем

Тільки в еквіваленті 100тис.?

Думаю до эквивалента 100т. грн. в день.
Мне без заказа выдали 1000 дол. Больше пока не нужно было. То что без заказа дали уже хороший знак.
lara_08
 
Повідомлень: 195
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:59

  _PORT_UA написав:
  lara_08 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, а як банк віддає валюту з депозиту/карток? Взагалі віддає?

В Житомире отдаёт без проблем

Тільки в еквіваленті 100тис.?


100К (раніше було 30)

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... operatsiyi
greenozon
 
Повідомлень: 13559
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
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  #<1 ... 55565758
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ТАСКОМБАНК (573)
06.06.2022 11:59
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