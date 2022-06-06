Тільки в еквіваленті 100тис.?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 09:42
Додано: Пон 06 чер, 2022 10:37
Думаю до эквивалента 100т. грн. в день.
Мне без заказа выдали 1000 дол. Больше пока не нужно было. То что без заказа дали уже хороший знак.
Додано: Пон 06 чер, 2022 10:59
100К (раніше було 30)
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