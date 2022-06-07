Тільки в еквіваленті 100тис.?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 09:42
Додано: Пон 06 чер, 2022 10:37
Думаю до эквивалента 100т. грн. в день.
Мне без заказа выдали 1000 дол. Больше пока не нужно было. То что без заказа дали уже хороший знак.
Додано: Пон 06 чер, 2022 10:59
100К (раніше було 30)
Додано: Вів 07 чер, 2022 21:07
Гривню перший раз хотів зняти десь місяць тому, але не було крупних купюр, забрав лише частину.
Два тижня тому забрав повну суму крупними купюрами.
Доллар замовляв на гарячій лінії.
Видали новими, хрусткими, запашними)
Єдине, що в квітні змінились тарифи на видачу, то змушений був відкрити платівку, закинути з п'ятірки на ощадний, потім вивести на платівку і зняти без комісії.
|