Гривню перший раз хотів зняти десь місяць тому, але не було крупних купюр, забрав лише частину. Два тижня тому забрав повну суму крупними купюрами.
Доллар замовляв на гарячій лінії. Видали новими, хрусткими, запашними) Єдине, що в квітні змінились тарифи на видачу, то змушений був відкрити платівку, закинути з п'ятірки на ощадний, потім вивести на платівку і зняти без комісії.
Electron написав:Гривню перший раз хотів зняти десь місяць тому, але не було крупних купюр, забрав лише частину. Два тижня тому забрав повну суму крупними купюрами.
Доллар замовляв на гарячій лінії. Видали новими, хрусткими, запашними) Єдине, що в квітні змінились тарифи на видачу, то змушений був відкрити платівку, закинути з п'ятірки на ощадний, потім вивести на платівку і зняти без комісії.