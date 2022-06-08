Гривню перший раз хотів зняти десь місяць тому, але не було крупних купюр, забрав лише частину. Два тижня тому забрав повну суму крупними купюрами.
Доллар замовляв на гарячій лінії. Видали новими, хрусткими, запашними) Єдине, що в квітні змінились тарифи на видачу, то змушений був відкрити платівку, закинути з п'ятірки на ощадний, потім вивести на платівку і зняти без комісії.
Electron написав:Гривню перший раз хотів зняти десь місяць тому, але не було крупних купюр, забрав лише частину. Два тижня тому забрав повну суму крупними купюрами.
Доллар замовляв на гарячій лінії. Видали новими, хрусткими, запашними) Єдине, що в квітні змінились тарифи на видачу, то змушений був відкрити платівку, закинути з п'ятірки на ощадний, потім вивести на платівку і зняти без комісії.
Хотел закрыть бесполезный глючный weekend, так отделение в Чернигове на замке и не могут сказать когда откроется.
Ехать ради такого в Киев - так себе вариант. Обнулить карту не могу, так как из-за неудачной покупки на розетке во время смены счетов году так в 2019 у меня что-то не так снялось и при балансе меньше ~5к начинает капать % за несанкционированный овердрафт.
Много раз создавал заявки в тех поддержку, ни разу не перезвонили.