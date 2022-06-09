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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 09:42

  lara_08 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, а як банк віддає валюту з депозиту/карток? Взагалі віддає?

В Житомире отдаёт без проблем

Тільки в еквіваленті 100тис.?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 942
З нами з: 09.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:37

  _PORT_UA написав:
  lara_08 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, а як банк віддає валюту з депозиту/карток? Взагалі віддає?

В Житомире отдаёт без проблем

Тільки в еквіваленті 100тис.?

Думаю до эквивалента 100т. грн. в день.
Мне без заказа выдали 1000 дол. Больше пока не нужно было. То что без заказа дали уже хороший знак.
lara_08
 
Повідомлень: 197
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:59

  _PORT_UA написав:
  lara_08 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, а як банк віддає валюту з депозиту/карток? Взагалі віддає?

В Житомире отдаёт без проблем

Тільки в еквіваленті 100тис.?


100К (раніше було 30)

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... operatsiyi
greenozon
 
Повідомлень: 13601
З нами з: 01.06.14
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:07

Гривню перший раз хотів зняти десь місяць тому, але не було крупних купюр, забрав лише частину.
Два тижня тому забрав повну суму крупними купюрами.

Доллар замовляв на гарячій лінії.
Видали новими, хрусткими, запашними)
Єдине, що в квітні змінились тарифи на видачу, то змушений був відкрити платівку, закинути з п'ятірки на ощадний, потім вивести на платівку і зняти без комісії.
Electron
 
Повідомлень: 381
З нами з: 01.04.14
Подякував: 251 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:20

  Electron написав:Гривню перший раз хотів зняти десь місяць тому, але не було крупних купюр, забрав лише частину.
Два тижня тому забрав повну суму крупними купюрами.

Доллар замовляв на гарячій лінії.
Видали новими, хрусткими, запашними)
Єдине, що в квітні змінились тарифи на видачу, то змушений був відкрити платівку, закинути з п'ятірки на ощадний, потім вивести на платівку і зняти без комісії.
А нащо забирали?
Хай собі лежало б...
asti
 
Повідомлень: 2728
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 532 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:36

Re: ТАСКОМБАНК

  asti написав:А нащо забирали?
Хай собі лежало б...

В Тасе? Я так понимаю на Ощадном? А смысл?
WallNutPen
 
Повідомлень: 421
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 22:16

Хотел закрыть бесполезный глючный weekend, так отделение в Чернигове на замке и не могут сказать когда откроется.

Ехать ради такого в Киев - так себе вариант. Обнулить карту не могу, так как из-за неудачной покупки на розетке во время смены счетов году так в 2019 у меня что-то не так снялось и при балансе меньше ~5к начинает капать % за несанкционированный овердрафт.

Много раз создавал заявки в тех поддержку, ни разу не перезвонили.

Карте давно пора в мусорку, но как это сделать...
Vint
 
Повідомлень: 1375
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:42

  asti написав:
  Electron написав:Гривню перший раз хотів зняти десь місяць тому, але не було крупних купюр, забрав лише частину.
Два тижня тому забрав повну суму крупними купюрами.

Доллар замовляв на гарячій лінії.
Видали новими, хрусткими, запашними)
Єдине, що в квітні змінились тарифи на видачу, то змушений був відкрити платівку, закинути з п'ятірки на ощадний, потім вивести на платівку і зняти без комісії.
А нащо забирали?
Хай собі лежало б...


Виникла така необхідність 8)
Ще й на п'ятірці за неактивний рахунок комісія. Купити онлайн неможна, продавати не хочеться, ощадний нецікаво.
Electron
 
Повідомлень: 381
З нами з: 01.04.14
Подякував: 251 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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  #<1 ... 55565758
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