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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:11

Re: ТАСКОМБАНК

На місяць відкрило сьогодні під 11,75% в тас2ю, ощадний світить під 7%
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:36

  maxprofit написав:На місяць відкрило сьогодні під 11,75%

Якщо для 1 міс. депо обрати відсотки у кінці строку, то було б 12%. У ТАСьки пастки на кожному кроці.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:38

  maxprofit написав:На місяць відкрило сьогодні під 11,75% в тас2ю, ощадний світить під 7%

А як їх потім без комісії забирати, крім каси і банкомату?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:54

  patrikk написав:
  maxprofit написав:На місяць відкрило сьогодні під 11,75% в тас2ю, ощадний світить під 7%

А як їх потім без комісії забирати, крім каси і банкомату?

С пластинки р2р на спорт и изи - бесплатные. Со спорта и изи бесплатные СЭП и р2р (у спорта есть месячный лимит на бесплатные исходящие р2р - 30000, дальше комис; у изи бесплатный разовый СЭП на сумму до 9999 грн. но количество таких сэпов не ограничено).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:09

WallNutPen
А завести как? Если имеющаяся Б5 в кредите и гасить не планируется? Прямо с карты другого банка? Только наверное же там ограничение на сумму такой тянучки...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:27

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:А завести как?
СЭП прям на сбер, с него на Платівку, и на размещение
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:30

  Vorlon написав:WallNutPen
А завести как? Если имеющаяся Б5 в кредите и гасить не планируется? Прямо с карты другого банка? Только наверное же там ограничение на сумму такой тянучки...

Надо тестить. В принципе Т2Ю при наличии привязанных карт других банков дает возможность их выбрать при пополнении ощадного. Но помнится у Таси была фича - она не позволяла в день пополнять ту же б5 по р2р на сумму более 29999 грн. даже если на Б5 был долг больше. Мотивировали финмоновскими ограничениями. Поэтому надо тестить.
Но лично для меня 7% годовых на ощадном с тасиными заморочками на пополнения и снятия пока не заинтересовали. Вон гусарский Форвард 9% наливает и уже давно - а ситуация в банке похоже нормализуется. У Аллы 6,5% У Пумбы - 6% (на старом свободном). Не 7 % мало. Пусть делают 12-15 - посмотрю. Пока "Маловато будет".
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:37

Re: ТАСКОМБАНК

  WallNutPen написав:У Пумбы - 6% (на старом свободном)

У Мумбы уже месяца 3 как 4% (заканчивается), а щас предлагает 3%. Я вот жду, шо одумаются и 6..7% таки нарисуют :(
У Идеи пока 7% на ВК, ждюю 10..11%....
Хотя вот у Альянса на Антитерре уже 10% начальная, +0.25 на каждой пролонгашке через 10дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:39

Amethyst
Надо день отлёжки?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:44

Та уже года 2 как не нуна :wink:
Хотя от Таси мона ждать чо угодно, она может и завтра ввести отлёжку и комисс на со-банковские карты :(
Ото щас Офпред почитает наши опусы и алгаа :mrgreen:
я потру через 15 мин
Amethyst
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