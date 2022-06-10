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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:11
На місяць відкрило сьогодні під 11,75% в тас2ю, ощадний світить під 7%
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maxprofit
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:36
maxprofit написав:
На місяць відкрило сьогодні під 11,75%
Якщо для 1 міс. депо обрати відсотки у кінці строку, то було б 12%. У ТАСьки пастки на кожному кроці.
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klug
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:38
maxprofit написав:
На місяць відкрило сьогодні під 11,75% в тас2ю, ощадний світить під 7%
А як їх потім без комісії забирати, крім каси і банкомату?
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patrikk
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:54
patrikk написав: maxprofit написав:
На місяць відкрило сьогодні під 11,75% в тас2ю, ощадний світить під 7%
А як їх потім без комісії забирати, крім каси і банкомату?
С пластинки р2р на спорт и изи - бесплатные. Со спорта и изи бесплатные СЭП и р2р (у спорта есть месячный лимит на бесплатные исходящие р2р - 30000, дальше комис; у изи бесплатный разовый СЭП на сумму до 9999 грн. но количество таких сэпов не ограничено).
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WallNutPen
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:09
WallNutPen
А завести как? Если имеющаяся Б5 в кредите и гасить не планируется? Прямо с карты другого банка? Только наверное же там ограничение на сумму такой тянучки...
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Vorlon
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:27
Vorlon написав:
А завести как?
СЭП прям на сбер, с него на Платівку, и на размещение
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Amethyst
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:30
Vorlon написав:WallNutPen
А завести как? Если имеющаяся Б5 в кредите и гасить не планируется? Прямо с карты другого банка? Только наверное же там ограничение на сумму такой тянучки...
Надо тестить. В принципе Т2Ю при наличии привязанных карт других банков дает возможность их выбрать при пополнении ощадного. Но помнится у Таси была фича - она не позволяла в день пополнять ту же б5 по р2р на сумму более 29999 грн. даже если на Б5 был долг больше. Мотивировали финмоновскими ограничениями. Поэтому надо тестить.
Но лично для меня 7% годовых на ощадном с тасиными заморочками на пополнения и снятия пока не заинтересовали. Вон гусарский Форвард 9% наливает и уже давно - а ситуация в банке похоже нормализуется. У Аллы 6,5% У Пумбы - 6% (на старом свободном). Не 7 % мало. Пусть делают 12-15 - посмотрю. Пока "Маловато будет".
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WallNutPen
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:37
WallNutPen написав:
У Пумбы - 6% (на старом свободном)
У Мумбы уже месяца 3 как 4% (заканчивается), а щас предлагает 3%. Я вот жду, шо одумаются и 6..7% таки нарисуют
У Идеи пока 7% на ВК, ждюю 10..11%....
Хотя вот у Альянса на Антитерре уже 10% начальная, +0.25 на каждой пролонгашке через 10дн
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Amethyst
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:39
Amethyst
Надо день отлёжки?
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Vorlon
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:44
Та уже года 2 как не нуна
Хотя от Таси мона ждать чо угодно, она может и завтра ввести отлёжку и комисс на со-банковские карты
Ото щас Офпред почитает наши опусы и алгаа
я потру через 15 мин
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Amethyst
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