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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:17
Кочевник написав:
Сьогодні ТАС в Києві на Григоренка без проблем віддав залишки з ощадного 300 доларів свіженадрукованими синяками.
Прям таки с ощадного отдал или через Плативку?
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lara_08
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