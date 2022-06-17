RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:17

  Кочевник написав:Сьогодні ТАС в Києві на Григоренка без проблем віддав залишки з ощадного 300 доларів свіженадрукованими синяками.

Прям таки с ощадного отдал или через Плативку?
lara_08
 
Повідомлень: 201
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:41

Re: ТАСКОМБАНК

Через віртуалку, певно.
Зняв з ощадного відразу у відділенні.
Кочевник
 
Повідомлень: 2186
З нами з: 16.02.17
Подякував: 360 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:17

Re: ТАСКОМБАНК

Похоже, ТАС стал восстанавливать кредитные лимиты.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:26

  ingtrans написав:Похоже, ТАС стал восстанавливать кредитные лимиты.

Как видно? У меня пока без изменений - 0 сверху использованного лимита.
Vorlon
 
Повідомлень: 10210
З нами з: 14.06.13
Подякував: 482 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:32

  Vorlon написав:
  ingtrans написав:Похоже, ТАС стал восстанавливать кредитные лимиты.

Как видно? У меня пока без изменений - 0 сверху использованного лимита.

Из личного опыта, конечно. У меня сегодня (а может и раньше, но точно на этой неделе) без какого-либо информирования с 0 подняли до 10к. Пришел пуш о депозитах, зашел в приложение, а там и лимит есть.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:33

ingtrans
Гады, у меня и 10-ки нет теперь, а до войны было 100 :evil:
Vorlon
 
Повідомлень: 10210
З нами з: 14.06.13
Подякував: 482 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:05

у нас абсолютные ноли. Или нули... :roll:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4812
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:07

Пришло на Вайбер что вам как лояльному клиенту возвращаем лимит взад. Мне вернули по б5, знакомой по пудре. Только на кой ляд они с середины марта нужны.
Из тасиной троицы (мамка + Изя + спорт) получается только Изя не вернул то что забрали после поднятия учётной ставки
WallNutPen
 
Повідомлень: 469
З нами з: 08.06.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:08

Re: ТАСКОМБАНК

А сейчас и сообщение в Viber пришло, что мне, как лояльному клиенту, восстановлен кредитный лимит.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, ramaz, WallNutPen і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (599)
17.06.2022 17:08
ФОП (266)
17.06.2022 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.