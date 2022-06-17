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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:17
Кочевник написав:
Сьогодні ТАС в Києві на Григоренка без проблем віддав залишки з ощадного 300 доларів свіженадрукованими синяками.
Прям таки с ощадного отдал или через Плативку?
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lara_08
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:41
Через віртуалку, певно.
Зняв з ощадного відразу у відділенні.
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Кочевник
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:17
Похоже, ТАС стал восстанавливать кредитные лимиты.
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ingtrans
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:26
ingtrans написав:
Похоже, ТАС стал восстанавливать кредитные лимиты.
Как видно? У меня пока без изменений - 0 сверху использованного лимита.
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Vorlon
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:32
Vorlon написав: ingtrans написав:
Похоже, ТАС стал восстанавливать кредитные лимиты.
Как видно? У меня пока без изменений - 0 сверху использованного лимита.
Из личного опыта, конечно. У меня сегодня (а может и раньше, но точно на этой неделе) без какого-либо информирования с 0 подняли до 10к. Пришел пуш о депозитах, зашел в приложение, а там и лимит есть.
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ingtrans
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:33
ingtrans
Гады, у меня и 10-ки нет теперь, а до войны было 100
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Vorlon
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:07
Пришло на Вайбер что вам как лояльному клиенту возвращаем лимит взад. Мне вернули по б5, знакомой по пудре. Только на кой ляд они с середины марта нужны.
Из тасиной троицы (мамка + Изя + спорт) получается только Изя не вернул то что забрали после поднятия учётной ставки
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WallNutPen
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:08
А сейчас и сообщение в Viber пришло, что мне, как лояльному клиенту, восстановлен кредитный лимит.
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ingtrans
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