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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 58596061 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.8 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 33% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 17% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 1 Всього голосів : 6 Додано: Суб 18 чер, 2022 10:46 Карамболь написав: Пополнение ощадного сэпом напрямую без комиссии? Нигде в тарифах не нашёл инфы... Пополнение ощадного сэпом напрямую без комиссии? Нигде в тарифах не нашёл инфы...

без

но в тарифах не указано

https://tascombank.ua/you/deposits/oshchadnyi

https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf безно в тарифах не указано Amethyst

Повідомлень: 2541 З нами з: 05.05.21 Подякував: 146 раз. Подякували: 455 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 10:53 Amethyst отлично... я там же смотрел, но тоже не нашёл... отлично... я там же смотрел, но тоже не нашёл... Карамболь Повідомлень: 657 З нами з: 12.12.12 Подякував: 12 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 17:13 Ромасик написав: у нас абсолютные ноли. Или нули... у нас абсолютные ноли. Или нули...



У ТАС часто буває рассинхрон між картою та рахунком. Мені зараз по карті додаток та WEB малюють нулі, але pdf-виписка каже, що ліміт на місці. Втім, без кешбеку нехай ще полежить У ТАС часто буває рассинхрон між картою та рахунком. Мені зараз по карті додаток та WEB малюють нулі, але pdf-виписка каже, що ліміт на місці. Втім, без кешбеку нехай ще полежить wildlynx Повідомлень: 150 З нами з: 14.04.16 Подякував: 116 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 18:01 wildlynx написав: Ромасик написав: у нас абсолютные ноли. Или нули... у нас абсолютные ноли. Или нули...



У ТАС часто буває рассинхрон між картою та рахунком. Мені зараз по карті додаток та WEB малюють нулі, але pdf-виписка каже, що ліміт на місці. Втім, без кешбеку нехай ще полежить У ТАС часто буває рассинхрон між картою та рахунком. Мені зараз по карті додаток та WEB малюють нулі, але pdf-виписка каже, що ліміт на місці. Втім, без кешбеку нехай ще полежить

Это не рассинхрон. Это значит что лимита чтобы оплатить картой у вас в реале 0, но банк продолжает в БКИ слать инфу что у вас есть открытый лимит. Тут же речь шла о том что в реале банк лавки 10000 грн. лимита и его видно в приложении именно как лимит (а в пдф выписке по прежнему показывается довоенная сумма)

А при рассинхроне просто в т2ю показывает не реальный остаток а без последних 1-2 операций (обычно по пополнению карты). Лечится любой расходной операцией (пополняха мобильного на 1 грн.). Но довоенный лимит при такой трате не "синхронизируется" Это не рассинхрон. Это значит что лимита чтобы оплатить картой у вас в реале 0, но банк продолжает в БКИ слать инфу что у вас есть открытый лимит. Тут же речь шла о том что в реале банк лавки 10000 грн. лимита и его видно в приложении именно как лимит (а в пдф выписке по прежнему показывается довоенная сумма)А при рассинхроне просто в т2ю показывает не реальный остаток а без последних 1-2 операций (обычно по пополнению карты). Лечится любой расходной операцией (пополняха мобильного на 1 грн.). Но довоенный лимит при такой трате не "синхронизируется" WallNutPen Повідомлень: 474 З нами з: 08.06.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 58596061 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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