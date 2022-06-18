без
но в тарифах не указано
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:46
без
но в тарифах не указано
Додано: Суб 18 чер, 2022 17:13
Додано: Суб 18 чер, 2022 18:01
Это не рассинхрон. Это значит что лимита чтобы оплатить картой у вас в реале 0, но банк продолжает в БКИ слать инфу что у вас есть открытый лимит. Тут же речь шла о том что в реале банк дал 10000 грн. лимита и его видно в приложении именно как лимит (а в пдф выписке по прежнему показывается довоенная сумма)
А при рассинхроне просто в т2ю показывает не реальный остаток а без последних 1-2 операций (обычно по пополнению карты). Лечится любой расходной операцией (пополняха мобильного на 1 грн.). Но довоенный лимит при такой трате не "синхронизируется"
Додано: Суб 18 чер, 2022 21:48
да, пусть лежит. Написал, чтобы подлить ложку дегтя в радостные оды)
Зараз переглядають цей форум: BBC, ivavictory2107 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|