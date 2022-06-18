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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:46

  Карамболь написав:Пополнение ощадного сэпом напрямую без комиссии? Нигде в тарифах не нашёл инфы...

без
но в тарифах не указано
https://tascombank.ua/you/deposits/oshchadnyi
https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:53

Amethyst отлично... я там же смотрел, но тоже не нашёл... :wink:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:13

  Ромасик написав:у нас абсолютные ноли. Или нули... :roll:


У ТАС часто буває рассинхрон між картою та рахунком. Мені зараз по карті додаток та WEB малюють нулі, але pdf-виписка каже, що ліміт на місці. Втім, без кешбеку нехай ще полежить :)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:01

  wildlynx написав:
  Ромасик написав:у нас абсолютные ноли. Или нули... :roll:


У ТАС часто буває рассинхрон між картою та рахунком. Мені зараз по карті додаток та WEB малюють нулі, але pdf-виписка каже, що ліміт на місці. Втім, без кешбеку нехай ще полежить :)

Это не рассинхрон. Это значит что лимита чтобы оплатить картой у вас в реале 0, но банк продолжает в БКИ слать инфу что у вас есть открытый лимит. Тут же речь шла о том что в реале банк дал 10000 грн. лимита и его видно в приложении именно как лимит (а в пдф выписке по прежнему показывается довоенная сумма)
А при рассинхроне просто в т2ю показывает не реальный остаток а без последних 1-2 операций (обычно по пополнению карты). Лечится любой расходной операцией (пополняха мобильного на 1 грн.). Но довоенный лимит при такой трате не "синхронизируется"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:48

  wildlynx написав:
  Ромасик написав:у нас абсолютные ноли. Или нули... :roll:


У ТАС часто буває рассинхрон між картою та рахунком. Мені зараз по карті додаток та WEB малюють нулі, але pdf-виписка каже, що ліміт на місці. Втім, без кешбеку нехай ще полежить :)

да, пусть лежит. Написал, чтобы подлить ложку дегтя в радостные оды)
Ромасик
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  #<1 ... 58596061
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