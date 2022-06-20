Ромасик написав:у нас абсолютные ноли. Или нули...
У ТАС часто буває рассинхрон між картою та рахунком. Мені зараз по карті додаток та WEB малюють нулі, але pdf-виписка каже, що ліміт на місці. Втім, без кешбеку нехай ще полежить
Это не рассинхрон. Это значит что лимита чтобы оплатить картой у вас в реале 0, но банк продолжает в БКИ слать инфу что у вас есть открытый лимит. Тут же речь шла о том что в реале банк дал 10000 грн. лимита и его видно в приложении именно как лимит (а в пдф выписке по прежнему показывается довоенная сумма) А при рассинхроне просто в т2ю показывает не реальный остаток а без последних 1-2 операций (обычно по пополнению карты). Лечится любой расходной операцией (пополняха мобильного на 1 грн.). Но довоенный лимит при такой трате не "синхронизируется"