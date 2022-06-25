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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:04

  Goodman написав:
  WallNutPen написав:В этом случае кассиру просто потребуется в правильной очередности все провести и помешать ему это сделать когда есть 2 готовых ордера уже никакой валютный отдел не может.

наивние молодие люди. Они всегда сделают так, как им нужно.

За молодого конечно спасибо - меня уже больше тридцати лет так никто не называл. Но судя по тому что вы пишете причиненный возраст ещё вовсе не значит что человек точно разбирается в том как работают банки. Кроме того имхо не стоит вырывать фразы из контекста. Описанная мною ситуация полностью рабочая при соблюдении всех условий включая обязательность условия лояльности конкретных людей в конкретном банковском учреждении. Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:48

Re: ТАСКОМБАНК

  WallNutPen написав:Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего.

т е вероятность 50/50
а если чел не фартовий по жизни - то для него ето препятствие.
PS Помню в Дельте, в кассе у кассира лежала пачка денег, с помошью которой своим дробили клади и спасали от фонда.
Goodman
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  #<1 ... 61626364
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