За молодого конечно спасибо - меня уже больше тридцати лет так никто не называл. Но судя по тому что вы пишете причиненный возраст ещё вовсе не значит что человек точно разбирается в том как работают банки. Кроме того имхо не стоит вырывать фразы из контекста. Описанная мною ситуация полностью рабочая при соблюдении всех условий включая обязательность условия лояльности конкретных людей в конкретном банковском учреждении. Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего.