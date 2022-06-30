Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 61626364 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.8 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 33% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 17% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 1 Всього голосів : 6 Додано: Суб 25 чер, 2022 10:04 Goodman написав: WallNutPen написав: В этом случае кассиру просто потребуется в правильной очередности все провести и помешать ему это сделать когда есть 2 готовых ордера уже никакой валютный отдел не может. В этом случае кассиру просто потребуется в правильной очередности все провести и помешать ему это сделать когда есть 2 готовых ордера уже никакой валютный отдел не может.

наивние молодие люди. Они всегда сделают так, как им нужно. наивние молодие люди. Они всегда сделают так, как им нужно.

За молодого конечно спасибо - меня уже больше тридцати лет так никто не называл. Но судя по тому что вы пишете причиненный возраст ещё вовсе не значит что человек точно разбирается в том как работают банки. Кроме того имхо не стоит вырывать фразы из контекста. Описанная мною ситуация полностью рабочая при соблюдении всех условий включая обязательность условия лояльности конкретных людей в конкретном банковском учреждении. Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего. За молодого конечно спасибо - меня уже больше тридцати лет так никто не называл. Но судя по тому что вы пишете причиненный возраст ещё вовсе не значит что человек точно разбирается в том как работают банки. Кроме того имхо не стоит вырывать фразы из контекста. Описанная мною ситуация полностью рабочая при соблюдении всех условий включая обязательность условия лояльности конкретных людей в конкретном банковском учреждении. Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего. WallNutPen Повідомлень: 530 З нами з: 08.06.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 чер, 2022 21:48 Re: ТАСКОМБАНК WallNutPen написав: Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего. Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего.

т е вероятность 50/50

а если чел не фартовий по жизни - то для него ето препятствие.

PS Помню в Дельте, в кассе у кассира лежала пачка денег, с помошью которой своим дробили клади и спасали от фонда. т е вероятность 50/50а если чел не фартовий по жизни - то для него ето препятствие.PS Помню в Дельте, в кассе у кассира лежала пачка денег, с помошью которой своим дробили клади и спасали от фонда. Goodman

Повідомлень: 5102 З нами з: 23.11.14 Подякував: 720 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 чер, 2022 08:42 Re: ТАСКОМБАНК Написал официально в чат Телеграмма ТАСа. Коль не могут выдать окончившийся депозит в долларах в Харькове, то пусть купят на эти деньги без комиссии военные облигации в долларах. Посмотрим на реакцию. Запрос передан в обработку...

Жлобский банк берет комиссию за покупку в военное время!!!!! Алексей77 Повідомлень: 1810 З нами з: 04.12.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 08:05 С этими кредитными каникулами что-то расслабился и не заметил, как меня неплохо постригли. Мало того, что на упомянутом расслабоне прозевал, что каникулы 1 июня закончились, но, как я вижу по выписке, стричь начали гораздо раньше. Но я не пойму, почему?

До конца февраля всегда исправно платил в пределах льготного периода. В конце февраля засветила перспектива каникул. Минимальный платеж был 295 грн, полную сумму в льготном периоде не помню. ТАС испытывал терпение, тянув кота за резину в долгий ящик, будут или нет каникулы, так в этом томительном ожидании решил пока попробовать, как работает кнопка Погасить кредит. Попробовал на 100 грн, все нормально сработало. А ТАС всё молчал. Решил рискнуть и больше ничего не заплатил.

Утром 1 марта ТАС выносит на просроченную задолженность 195 грн (295-100). В обед принимает решение о каникулах и делает сторно на 195 грн. Перед этим, как и всем, срезает кредитный лимит до суммы задолженности. Т.е. платить нечем, весь кредитный лимит использован. В течение марта несколько раз пополняю счет, чтоб тратить и получать кешбек, деньги лежат себе на карте, ТАС их не списывает в погашение задолженности. Насколько помню, и ОМП и сумма к погашению были 0.00.

Потом ТАС отменяет кешбек, ну и я перестаю пополнять и тратить. Наступает апрель, каникулы продлены. В этот раз у меня уже не два 0,00, а появилась сумма в ОМП. Как-то не придал этому значения, думаю, мол, хотят, чтоб понемногу хоть платили. К концу апреля вношу эту сумму. В мае та же картина: ОМП есть, к погашению в льготном - 0,00 грн. В конце мая вношу сумму ОМП. В июне картина повторяется, и вот сейчас, собираясь платить ОМП, обнаруживаю, что проспал конец каникул. Начинаю разбираться и обнаруживаю по выписке, что все оплаченные ОМП пошли на погашение процентов, а не использованного кредитного лимита, как будто я выпал из грейса.

Что я сделал не так, что меня поджарили? Кроме последнего месяца, само собой, но это все равно уже как следствие более раннего. Я так понимаю, если 1 марта льготный период продлили, то февральский ОМП не обязательно было гасить? Или обязательно?

Кстати, все три месяца каникул должны были быть 0,00 грн и ОМП, и сумма к погашению в грейсе?

И когда объявили о конце каникул? Заранее до 31 мая? У кого 31 мая не было погашено, тем выставят проценты и за май, и за часть июня, что прошла до погашения? Хотя мне и так выставят, просто интересно в теории. candidat Повідомлень: 1005 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 61626364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням ingtrans, krakomen, TipTop,

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: бульбик vanok і 5 гостейМодератори: Ірина_