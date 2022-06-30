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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:04

  Goodman написав:
  WallNutPen написав:В этом случае кассиру просто потребуется в правильной очередности все провести и помешать ему это сделать когда есть 2 готовых ордера уже никакой валютный отдел не может.

наивние молодие люди. Они всегда сделают так, как им нужно.

За молодого конечно спасибо - меня уже больше тридцати лет так никто не называл. Но судя по тому что вы пишете причиненный возраст ещё вовсе не значит что человек точно разбирается в том как работают банки. Кроме того имхо не стоит вырывать фразы из контекста. Описанная мною ситуация полностью рабочая при соблюдении всех условий включая обязательность условия лояльности конкретных людей в конкретном банковском учреждении. Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:48

Re: ТАСКОМБАНК

  WallNutPen написав:Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего.

т е вероятность 50/50
а если чел не фартовий по жизни - то для него ето препятствие.
PS Помню в Дельте, в кассе у кассира лежала пачка денег, с помошью которой своим дробили клади и спасали от фонда.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:42

Re: ТАСКОМБАНК

Написал официально в чат Телеграмма ТАСа. Коль не могут выдать окончившийся депозит в долларах в Харькове, то пусть купят на эти деньги без комиссии военные облигации в долларах. Посмотрим на реакцию. Запрос передан в обработку...
Жлобский банк берет комиссию за покупку в военное время!!!!!
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:05

С этими кредитными каникулами что-то расслабился и не заметил, как меня неплохо постригли. Мало того, что на упомянутом расслабоне прозевал, что каникулы 1 июня закончились, но, как я вижу по выписке, стричь начали гораздо раньше. Но я не пойму, почему?
До конца февраля всегда исправно платил в пределах льготного периода. В конце февраля засветила перспектива каникул. Минимальный платеж был 295 грн, полную сумму в льготном периоде не помню. ТАС испытывал терпение, тянув кота за резину в долгий ящик, будут или нет каникулы, так в этом томительном ожидании решил пока попробовать, как работает кнопка Погасить кредит. Попробовал на 100 грн, все нормально сработало. А ТАС всё молчал. Решил рискнуть и больше ничего не заплатил.
Утром 1 марта ТАС выносит на просроченную задолженность 195 грн (295-100). В обед принимает решение о каникулах и делает сторно на 195 грн. Перед этим, как и всем, срезает кредитный лимит до суммы задолженности. Т.е. платить нечем, весь кредитный лимит использован. В течение марта несколько раз пополняю счет, чтоб тратить и получать кешбек, деньги лежат себе на карте, ТАС их не списывает в погашение задолженности. Насколько помню, и ОМП и сумма к погашению были 0.00.
Потом ТАС отменяет кешбек, ну и я перестаю пополнять и тратить. Наступает апрель, каникулы продлены. В этот раз у меня уже не два 0,00, а появилась сумма в ОМП. Как-то не придал этому значения, думаю, мол, хотят, чтоб понемногу хоть платили. К концу апреля вношу эту сумму. В мае та же картина: ОМП есть, к погашению в льготном - 0,00 грн. В конце мая вношу сумму ОМП. В июне картина повторяется, и вот сейчас, собираясь платить ОМП, обнаруживаю, что проспал конец каникул. Начинаю разбираться и обнаруживаю по выписке, что все оплаченные ОМП пошли на погашение процентов, а не использованного кредитного лимита, как будто я выпал из грейса.
Что я сделал не так, что меня поджарили? Кроме последнего месяца, само собой, но это все равно уже как следствие более раннего. Я так понимаю, если 1 марта льготный период продлили, то февральский ОМП не обязательно было гасить? Или обязательно?
Кстати, все три месяца каникул должны были быть 0,00 грн и ОМП, и сумма к погашению в грейсе?
И когда объявили о конце каникул? Заранее до 31 мая? У кого 31 мая не было погашено, тем выставят проценты и за май, и за часть июня, что прошла до погашения? Хотя мне и так выставят, просто интересно в теории.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:08

candidat
В конце апреля надо было заплатить долг за февраль и март для продолжения льготного периода. И далее каждый месяц, как обычно.

Вы не захотели - значит теперь платите проценты. Надеюсь, оно того стоило...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:19

Re: ТАСКОМБАНК

candidat, у каждого банка своё понятие "кредитных каникул" + ещё зависит и от используемого кредитного продукта.

Насколько я понимаю информацию из этой статьи, каникулы распространяются на возможность не оплачивать ОМП, но при этом карта выходит из льготного периода и за использование кредитных средств % надо оплачивать.

ps Сумму для сохранения льготного периода стоило бы где-то для себя записывать и вести учёт ;)
Howl
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