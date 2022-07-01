Додано: Чет 30 чер, 2022 08:05

С этими кредитными каникулами что-то расслабился и не заметил, как меня неплохо постригли. Мало того, что на упомянутом расслабоне прозевал, что каникулы 1 июня закончились, но, как я вижу по выписке, стричь начали гораздо раньше. Но я не пойму, почему?

До конца февраля всегда исправно платил в пределах льготного периода. В конце февраля засветила перспектива каникул. Минимальный платеж был 295 грн, полную сумму в льготном периоде не помню. ТАС испытывал терпение, тянув кота за резину в долгий ящик, будут или нет каникулы, так в этом томительном ожидании решил пока попробовать, как работает кнопка Погасить кредит. Попробовал на 100 грн, все нормально сработало. А ТАС всё молчал. Решил рискнуть и больше ничего не заплатил.

Утром 1 марта ТАС выносит на просроченную задолженность 195 грн (295-100). В обед принимает решение о каникулах и делает сторно на 195 грн. Перед этим, как и всем, срезает кредитный лимит до суммы задолженности. Т.е. платить нечем, весь кредитный лимит использован. В течение марта несколько раз пополняю счет, чтоб тратить и получать кешбек, деньги лежат себе на карте, ТАС их не списывает в погашение задолженности. Насколько помню, и ОМП и сумма к погашению были 0.00.

Потом ТАС отменяет кешбек, ну и я перестаю пополнять и тратить. Наступает апрель, каникулы продлены. В этот раз у меня уже не два 0,00, а появилась сумма в ОМП. Как-то не придал этому значения, думаю, мол, хотят, чтоб понемногу хоть платили. К концу апреля вношу эту сумму. В мае та же картина: ОМП есть, к погашению в льготном - 0,00 грн. В конце мая вношу сумму ОМП. В июне картина повторяется, и вот сейчас, собираясь платить ОМП, обнаруживаю, что проспал конец каникул. Начинаю разбираться и обнаруживаю по выписке, что все оплаченные ОМП пошли на погашение процентов, а не использованного кредитного лимита, как будто я выпал из грейса.

Что я сделал не так, что меня поджарили? Кроме последнего месяца, само собой, но это все равно уже как следствие более раннего. Я так понимаю, если 1 марта льготный период продлили, то февральский ОМП не обязательно было гасить? Или обязательно?

Кстати, все три месяца каникул должны были быть 0,00 грн и ОМП, и сумма к погашению в грейсе?

И когда объявили о конце каникул? Заранее до 31 мая? У кого 31 мая не было погашено, тем выставят проценты и за май, и за часть июня, что прошла до погашения? Хотя мне и так выставят, просто интересно в теории.