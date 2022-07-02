WallNutPen написав:В этом случае кассиру просто потребуется в правильной очередности все провести и помешать ему это сделать когда есть 2 готовых ордера уже никакой валютный отдел не может.
наивние молодие люди. Они всегда сделают так, как им нужно.
За молодого конечно спасибо - меня уже больше тридцати лет так никто не называл. Но судя по тому что вы пишете причиненный возраст ещё вовсе не значит что человек точно разбирается в том как работают банки. Кроме того имхо не стоит вырывать фразы из контекста. Описанная мною ситуация полностью рабочая при соблюдении всех условий включая обязательность условия лояльности конкретных людей в конкретном банковском учреждении. Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего.
WallNutPen написав:Если у конкретном месте сотрудники будут лояльными то они помогут решить вопрос даже если сейчас валюты у них нет. Если же наоборот то и при наличии валюты в кассе (о чем вы не узнаете) вы не получите нмчего.
т е вероятность 50/50 а если чел не фартовий по жизни - то для него ето препятствие. PS Помню в Дельте, в кассе у кассира лежала пачка денег, с помошью которой своим дробили клади и спасали от фонда.
Написал официально в чат Телеграмма ТАСа. Коль не могут выдать окончившийся депозит в долларах в Харькове, то пусть купят на эти деньги без комиссии военные облигации в долларах. Посмотрим на реакцию. Запрос передан в обработку... Жлобский банк берет комиссию за покупку в военное время!!!!!
С этими кредитными каникулами что-то расслабился и не заметил, как меня неплохо постригли. Мало того, что на упомянутом расслабоне прозевал, что каникулы 1 июня закончились, но, как я вижу по выписке, стричь начали гораздо раньше. Но я не пойму, почему? До конца февраля всегда исправно платил в пределах льготного периода. В конце февраля засветила перспектива каникул. Минимальный платеж был 295 грн, полную сумму в льготном периоде не помню. ТАС испытывал терпение, тянув кота за резину в долгий ящик, будут или нет каникулы, так в этом томительном ожидании решил пока попробовать, как работает кнопка Погасить кредит. Попробовал на 100 грн, все нормально сработало. А ТАС всё молчал. Решил рискнуть и больше ничего не заплатил. Утром 1 марта ТАС выносит на просроченную задолженность 195 грн (295-100). В обед принимает решение о каникулах и делает сторно на 195 грн. Перед этим, как и всем, срезает кредитный лимит до суммы задолженности. Т.е. платить нечем, весь кредитный лимит использован. В течение марта несколько раз пополняю счет, чтоб тратить и получать кешбек, деньги лежат себе на карте, ТАС их не списывает в погашение задолженности. Насколько помню, и ОМП и сумма к погашению были 0.00. Потом ТАС отменяет кешбек, ну и я перестаю пополнять и тратить. Наступает апрель, каникулы продлены. В этот раз у меня уже не два 0,00, а появилась сумма в ОМП. Как-то не придал этому значения, думаю, мол, хотят, чтоб понемногу хоть платили. К концу апреля вношу эту сумму. В мае та же картина: ОМП есть, к погашению в льготном - 0,00 грн. В конце мая вношу сумму ОМП. В июне картина повторяется, и вот сейчас, собираясь платить ОМП, обнаруживаю, что проспал конец каникул. Начинаю разбираться и обнаруживаю по выписке, что все оплаченные ОМП пошли на погашение процентов, а не использованного кредитного лимита, как будто я выпал из грейса. Что я сделал не так, что меня поджарили? Кроме последнего месяца, само собой, но это все равно уже как следствие более раннего. Я так понимаю, если 1 марта льготный период продлили, то февральский ОМП не обязательно было гасить? Или обязательно? Кстати, все три месяца каникул должны были быть 0,00 грн и ОМП, и сумма к погашению в грейсе? И когда объявили о конце каникул? Заранее до 31 мая? У кого 31 мая не было погашено, тем выставят проценты и за май, и за часть июня, что прошла до погашения? Хотя мне и так выставят, просто интересно в теории.
candidat, у каждого банка своё понятие "кредитных каникул" + ещё зависит и от используемого кредитного продукта.
Насколько я понимаю информацию из этой статьи, каникулы распространяются на возможность не оплачивать ОМП, но при этом карта выходит из льготного периода и за использование кредитных средств % надо оплачивать.
ps Сумму для сохранения льготного периода стоило бы где-то для себя записывать и вести учёт
Vorlon написав:candidat В конце апреля надо было заплатить долг за февраль и март для продолжения льготного периода. И далее каждый месяц, как обычно.
Вы не захотели - значит теперь платите проценты. Надеюсь, оно того стоило...
С чего это вдруг я не захотел? Где я такое написал? Как оно может стоить? Где это можно наварить 350 грн за месяц на сумме в 8700? Это только банк с его 48% годовых. Почему в конце апреля надо было заплатить, если каникулы были до конца мая? И проценты за использование кредитного лимита мне начали насчитывать еще в марте.
Востаннє редагувалось candidat в П'ят 01 лип, 2022 05:20, всього редагувалось 2 разів.
Howl написав:candidat, у каждого банка своё понятие "кредитных каникул" + ещё зависит и от используемого кредитного продукта.
Насколько я понимаю информацию из этой статьи, каникулы распространяются на возможность не оплачивать ОМП, но при этом карта выходит из льготного периода и за использование кредитных средств % надо оплачивать.
ps Сумму для сохранения льготного периода стоило бы где-то для себя записывать и вести учёт
В данном случае речь, само собой, о ТАСе. Продукт - Большая пятерка.
В чем смысл таких каникул? Загнать себя в ещё большие долги? В чем тут благодетельство ТАСа? В том, что может быть, не настучит в УБКИ за неуплату? В этой ветке неоднократно звучало не гаситься, т.к. кредитные каникулы. Если многие так и сделали, то потом не видно было сообщений, что ТАС их обложил процентами. Так что, подозреваю, дело не только в неуплате ОМП.
С какой целью записывать сумму для сохранения льготного периода? Что это даёт? Сумму всегда можно посмотреть в смс, которая приходит в начале каждого месяца. Вернее, можно было посмотреть, пока ТАС не начал начислять проценты, и сумма стала 0,00 грн.
[quote="5453054:candidat"][/quote] Канікули чистий маркетинг для чергового обдурювання. Я вчасно вивів на поверхню суть цієї схеми та не влип. Банки трублять про канікули наче вони такі волонтери, при цьому, не договорюючи основного, та іншою рукою чистять легально на %. Дзвонив я в різні банки по декілька раз, щоб дізнатись від різних операторів їх версії)) поки не вивів суті.
А от чергову аферу тасі з смс банкінгом пропустив.. 20 за смс сплатив, при відключеному смс. Ніби в травні підняли тариф та одночасно ввімкнули усім смс банкінг у кого він був відключений)) Я знову відімкнув.. чи знімуть знову спостерігаю.
Але мені не шкода.. якщо моя 20 спасе тасю від чергової їх афери з овдп то я не проти. Навіть ліміт відновили довоєнний.😊