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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:37

Валюта

Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 928
З нами з: 21.07.10
Подякував: 189 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 07:38

  SILVER_UA написав:Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?

В Житомире без проблем
lara_08
 
Повідомлень: 237
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 62636465
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ТАСКОМБАНК (642)
03.07.2022 08:38
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