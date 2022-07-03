|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лип, 2022 22:37
Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 928
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 07:38
SILVER_UA написав:
Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
В Житомире без проблем
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор