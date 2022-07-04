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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:37

Валюта

Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 928
З нами з: 21.07.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 07:38

  SILVER_UA написав:Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?

В Житомире без проблем
lara_08
 
Повідомлень: 241
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 22:39

  SILVER_UA написав:Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
нормально,
хотя свободной продажи нету.
flysoulfly
 
Повідомлень: 613
З нами з: 13.01.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:01

  flysoulfly написав:
  SILVER_UA написав:Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
нормально,
хотя свободной продажи нету.

В онлайн прихода нет,поэтому онлайн продажи) а вообще курс реально уже 36 с 29 довоенных
sens
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Повідомлень: 12896
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 733 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:01

ТАС прислал такую рекламу:
"сплачуйте кредит в ТАСКОМБАНКу онлайн з карток інших банків.
Скористайтесь зручним онлайн сервісом:
https://pogashay.ua/
*За номером договору:*
https://bit.ly/contract-number
*За номером рахунку/IBAN:*
https://bit.ly/tas-account-number
*Деталі:*
0443932590
info@tascombank.com.ua
lara_08
 
Повідомлень: 241
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:19

lara_08
Проходить як книги чи продукти?
klug
 
Повідомлень: 7078
З нами з: 18.08.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 978 раз.
 
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  #<1 ... 62636465
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