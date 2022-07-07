|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лип, 2022 22:37
Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 928
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 07:38
SILVER_UA написав:
Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
В Житомире без проблем
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 22:39
SILVER_UA написав:
Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
нормально,
хотя свободной продажи нету.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 650
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лип, 2022 10:01
flysoulfly написав: SILVER_UA написав:
Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
нормально,
хотя свободной продажи нету.
В онлайн прихода нет,поэтому онлайн продажи) а вообще курс реально уже 36 с 29 довоенных
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12897
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лип, 2022 17:01
ТАС прислал такую рекламу:
"сплачуйте кредит в ТАСКОМБАНКу онлайн з карток інших банків.
Скористайтесь зручним онлайн сервісом:https://pogashay.ua/
*За номером договору:*https://bit.ly/contract-number
*За номером рахунку/IBAN:*https://bit.ly/tas-account-number
*Деталі:*
0443932590info@tascombank.com.ua
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лип, 2022 17:19
lara_08
Проходить як книги чи продукти?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7093
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 979 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:04
Тася с 5 июля снизила % за конвертацию валюты по картам до вменяемого значения в 1 %https://tascombank.ua/news/zmenshennia- ... 0019b20fdf
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|