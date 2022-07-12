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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566>

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:37

Валюта

Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 928
З нами з: 21.07.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 07:38

  SILVER_UA написав:Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?

В Житомире без проблем
lara_08
 
Повідомлень: 247
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 22:39

  SILVER_UA написав:Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
нормально,
хотя свободной продажи нету.
flysoulfly
 
Повідомлень: 654
З нами з: 13.01.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:01

  flysoulfly написав:
  SILVER_UA написав:Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
нормально,
хотя свободной продажи нету.

В онлайн прихода нет,поэтому онлайн продажи) а вообще курс реально уже 36 с 29 довоенных
sens
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Повідомлень: 12901
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 733 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:01

ТАС прислал такую рекламу:
"сплачуйте кредит в ТАСКОМБАНКу онлайн з карток інших банків.
Скористайтесь зручним онлайн сервісом:
https://pogashay.ua/
*За номером договору:*
https://bit.ly/contract-number
*За номером рахунку/IBAN:*
https://bit.ly/tas-account-number
*Деталі:*
0443932590
info@tascombank.com.ua
lara_08
 
Повідомлень: 247
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:19

lara_08
Проходить як книги чи продукти?
klug
 
Повідомлень: 7097
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 979 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:04

Тася с 5 июля снизила % за конвертацию валюты по картам до вменяемого значения в 1 %
https://tascombank.ua/news/zmenshennia- ... 0019b20fdf
Кассандра
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Повідомлень: 1260
З нами з: 04.12.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 173 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:41

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, как с Пудры без потерь забрать денюшку? Про Ощадный и Плативку постоянно слышал тут, помню :) По тарифам смотрю, вроде то, что нужно. Или просто Ощадный сделать достаточно?
Monk23
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Повідомлень: 230
З нами з: 11.07.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:21

  Monk23 написав:Коллеги, как с Пудры без потерь забрать денюшку? Про Ощадный и Плативку постоянно слышал тут, помню :) По тарифам смотрю, вроде то, что нужно. Или просто Ощадный сделать достаточно?

Деньги же свои я так понимаю? Спорта или изи случайно нет? Было бы совсем просто. Или вам надо именно налом? Тогда да пудра => ощадный => пластинка. Напрямую налом с ощадного вроде Тася закрывала выход
WallNutPen
 
Повідомлень: 581
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:28

WallNutPen Благодарю! Спорта и изи пока нет, присматриваюсь к ним. Можно и безналом, если есть варианты еще какие-то.
Monk23
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Повідомлень: 230
З нами з: 11.07.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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