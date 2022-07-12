ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лип, 2022 22:37
Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
SILVER_UA
Повідомлень: 928
З нами з: 21.07.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: Нед 03 лип, 2022 07:38
SILVER_UA написав:
Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
В Житомире без проблем
lara_08
Повідомлень: 247
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Нед 03 лип, 2022 22:39
SILVER_UA написав:
Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
нормально,
хотя свободной продажи нету.
flysoulfly
Повідомлень: 654
З нами з: 13.01.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 лип, 2022 10:01
flysoulfly написав: SILVER_UA написав:
Подскажите, как сейчас обстоят дела с выдачей валюты, которая на карте ?
нормально,
хотя свободной продажи нету.
В онлайн прихода нет,поэтому онлайн продажи) а вообще курс реально уже 36 с 29 довоенных
sens
Повідомлень: 12901
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 733 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 лип, 2022 17:01
ТАС прислал такую рекламу:
"сплачуйте кредит в ТАСКОМБАНКу онлайн з карток інших банків.
Скористайтесь зручним онлайн сервісом:
https://pogashay.ua/
*За номером договору:*
https://bit.ly/contract-number
*За номером рахунку/IBAN:*
https://bit.ly/tas-account-number
*Деталі:*
0443932590
info@tascombank.com.ua
lara_08
Повідомлень: 247
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 лип, 2022 17:19
lara_08 Проходить як книги чи продукти?
klug
Повідомлень: 7097
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 979 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:04
Тася с 5 июля снизила % за конвертацию валюты по картам до вменяемого значения в 1 %
https://tascombank.ua/news/zmenshennia- ... 0019b20fdf
Кассандра
Повідомлень: 1260
З нами з: 04.12.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 173 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 12 лип, 2022 16:41
Коллеги, как с Пудры без потерь забрать денюшку? Про Ощадный и Плативку постоянно слышал тут, помню
По тарифам смотрю, вроде то, что нужно. Или просто Ощадный сделать достаточно?
Monk23
Повідомлень: 230
З нами з: 11.07.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:21
Monk23 написав:
Коллеги, как с Пудры без потерь забрать денюшку? Про Ощадный и Плативку постоянно слышал тут, помню
По тарифам смотрю, вроде то, что нужно. Или просто Ощадный сделать достаточно?
Деньги же свои я так понимаю? Спорта или изи случайно нет? Было бы совсем просто. Или вам надо именно налом? Тогда да пудра => ощадный => пластинка. Напрямую налом с ощадного вроде Тася закрывала выход
WallNutPen
Повідомлень: 581
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 160 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:28
WallNutPen Благодарю! Спорта и изи пока нет, присматриваюсь к ним. Можно и безналом, если есть варианты еще какие-то.
Monk23
Повідомлень: 230
З нами з: 11.07.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему