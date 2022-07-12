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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лип, 2022 18:06
Monk23 написав:WallNutPen
Благодарю! Спорта и изи пока нет, присматриваюсь к ним. Можно и безналом, если есть варианты еще какие-то.
Без спорта и изи получается бесплатный выход только налом по той схеме что вы сами упомянули
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WallNutPen
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