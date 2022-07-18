Без спорта и изи получается бесплатный выход только налом по той схеме что вы сами упомянули
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лип, 2022 18:06
Додано: Пон 18 лип, 2022 19:11
Re: ТАСКОМБАНК
Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.
Додано: Пон 18 лип, 2022 19:17
[quote="5460741:pavyak"]Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.[/quote]
Прежде всего надо вводить номер карты спорта (ручками по циферке или копипастом) а не переводить на привязанную в т2ю карту спорта (у меня рисовало комисию в этом случае). Кроме того уточните с какой карты переводите. С пластинки точно не было комиссии. С других карт - надо смотреть тарифы конкретных карт
Додано: Пон 18 лип, 2022 19:39
Спасибо, плюсанул. ручками, пошло без комиса.
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