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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:06

  Monk23 написав:WallNutPen Благодарю! Спорта и изи пока нет, присматриваюсь к ним. Можно и безналом, если есть варианты еще какие-то.

Без спорта и изи получается бесплатный выход только налом по той схеме что вы сами упомянули
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:11

Re: ТАСКОМБАНК

Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.
pavyak
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Повідомлень: 2437
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:17

[quote="5460741:pavyak"]Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.[/quote]
Прежде всего надо вводить номер карты спорта (ручками по циферке или копипастом) а не переводить на привязанную в т2ю карту спорта (у меня рисовало комисию в этом случае). Кроме того уточните с какой карты переводите. С пластинки точно не было комиссии. С других карт - надо смотреть тарифы конкретных карт
WallNutPen
 
Повідомлень: 630
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 176 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:39

  WallNutPen написав:
  pavyak написав:Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.

Прежде всего надо вводить номер карты спорта (ручками по циферке или копипастом) а не переводить на привязанную в т2ю карту спорта (у меня рисовало комисию в этом случае). Кроме того уточните с какой карты переводите. С пластинки точно не было комиссии. С других карт - надо смотреть тарифы конкретных карт


Спасибо, плюсанул. ручками, пошло без комиса.
pavyak
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Повідомлень: 2437
З нами з: 15.02.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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  #<1 ... 63646566
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