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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лип, 2022 18:06
Monk23 написав:WallNutPen
Благодарю! Спорта и изи пока нет, присматриваюсь к ним. Можно и безналом, если есть варианты еще какие-то.
Без спорта и изи получается бесплатный выход только налом по той схеме что вы сами упомянули
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WallNutPen
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:11
Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.
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pavyak
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:17
[quote="5460741:pavyak"]Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.[/quote]
Прежде всего надо вводить номер карты спорта (ручками по циферке или копипастом) а не переводить на привязанную в т2ю карту спорта (у меня рисовало комисию в этом случае). Кроме того уточните с какой карты переводите. С пластинки точно не было комиссии. С других карт - надо смотреть тарифы конкретных карт
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:39
WallNutPen написав: pavyak написав:
Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.
Прежде всего надо вводить номер карты спорта (ручками по циферке или копипастом) а не переводить на привязанную в т2ю карту спорта (у меня рисовало комисию в этом случае). Кроме того уточните с какой карты переводите. С пластинки точно не было комиссии. С других карт - надо смотреть тарифы конкретных карт
Спасибо, плюсанул. ручками, пошло без комиса.
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pavyak
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Додано: Пон 18 лип, 2022 23:17
Нагадайте, будь ласка, оплата комуни чужими прив'язаними картками все ще без комісу? Чи вже покращили?
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alibob
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Додано: Вів 19 лип, 2022 00:04
alibob написав:
Нагадайте, будь ласка, оплата комуни чужими прив'язаними картками все ще без комісу? Чи вже покращили?
Комісію ТАС2Ю видно до оплати. Додаткову комісію може брати емітент за Р2Р.
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