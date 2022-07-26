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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667>

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:06

  Monk23 написав:WallNutPen Благодарю! Спорта и изи пока нет, присматриваюсь к ним. Можно и безналом, если есть варианты еще какие-то.

Без спорта и изи получается бесплатный выход только налом по той схеме что вы сами упомянули
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:11

Re: ТАСКОМБАНК

Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:17

[quote="5460741:pavyak"]Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.[/quote]
Прежде всего надо вводить номер карты спорта (ручками по циферке или копипастом) а не переводить на привязанную в т2ю карту спорта (у меня рисовало комисию в этом случае). Кроме того уточните с какой карты переводите. С пластинки точно не было комиссии. С других карт - надо смотреть тарифы конкретных карт
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:39

  WallNutPen написав:
  pavyak написав:Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.

Прежде всего надо вводить номер карты спорта (ручками по циферке или копипастом) а не переводить на привязанную в т2ю карту спорта (у меня рисовало комисию в этом случае). Кроме того уточните с какой карты переводите. С пластинки точно не было комиссии. С других карт - надо смотреть тарифы конкретных карт


Спасибо, плюсанул. ручками, пошло без комиса.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 23:17

Re: ТАСКОМБАНК

Нагадайте, будь ласка, оплата комуни чужими прив'язаними картками все ще без комісу? Чи вже покращили?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 00:04

  alibob написав:Нагадайте, будь ласка, оплата комуни чужими прив'язаними картками все ще без комісу? Чи вже покращили?

Комісію ТАС2Ю видно до оплати. Додаткову комісію може брати емітент за Р2Р.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:02

  klug написав:
  alibob написав:Нагадайте, будь ласка, оплата комуни чужими прив'язаними картками все ще без комісу? Чи вже покращили?

Комісію ТАС2Ю видно до оплати. Додаткову комісію може брати емітент за Р2Р.


Дякую. Сплатив 11 комун платежів без комісу. Електрика, вода, газ, гаряча вода. За Волю-кабель малювало коміс. АЛЕ три платежі пішли за хибними айбанами, побачив в квиташках. ДО сплати реквізити отримувача не видно. Написав банку ємейл с проханням виправити свої помилки і повернути мої кошти. За Р2Р не зрозумів, це ж ніби оплата, не переказ.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:15

Alibob айбаны могут быть и правильными хотя и не такими как у вас. У организаций сейчас гораздо больше чем один счёт. У моего провайдера их то ли 9 то ли 10. Поэтому если платить через приват горит один айбан, через пейхаб другой, а через портмоне третий. Там надо просто смотреть дошли ли деньги. Лучше конечно это делать на тестовой гривеньке. И если она дошла тогда уже грузить по полной
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:48

Re: ТАСКОМБАНК

Шановні клієнти, звертаємо увагу на введення з 26.07.2022 нового тарифу за картками...
https://tascombank.ua/news/do-uvagy-vla ... 0012c48243

Фактически позволяют внести средства для последующих покупки валюты и размещения их на депозите.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:25

Та йдіть ви з такими тарифами
super_mohito
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