Без спорта и изи получается бесплатный выход только налом по той схеме что вы сами упомянули
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Додано: Вів 12 лип, 2022 18:06
Додано: Пон 18 лип, 2022 19:11
Re: ТАСКОМБАНК
Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.
Додано: Пон 18 лип, 2022 19:17
[quote="5460741:pavyak"]Как без комиссии вывести с ТАСи на Спорт? В TAC2U рисует комиссию.[/quote]
Прежде всего надо вводить номер карты спорта (ручками по циферке или копипастом) а не переводить на привязанную в т2ю карту спорта (у меня рисовало комисию в этом случае). Кроме того уточните с какой карты переводите. С пластинки точно не было комиссии. С других карт - надо смотреть тарифы конкретных карт
Додано: Пон 18 лип, 2022 19:39
Спасибо, плюсанул. ручками, пошло без комиса.
Додано: Пон 18 лип, 2022 23:17
Re: ТАСКОМБАНК
Нагадайте, будь ласка, оплата комуни чужими прив'язаними картками все ще без комісу? Чи вже покращили?
Додано: Вів 19 лип, 2022 00:04
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:02
Дякую. Сплатив 11 комун платежів без комісу. Електрика, вода, газ, гаряча вода. За Волю-кабель малювало коміс. АЛЕ три платежі пішли за хибними айбанами, побачив в квиташках. ДО сплати реквізити отримувача не видно. Написав банку ємейл с проханням виправити свої помилки і повернути мої кошти. За Р2Р не зрозумів, це ж ніби оплата, не переказ.
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:15
Alibob айбаны могут быть и правильными хотя и не такими как у вас. У организаций сейчас гораздо больше чем один счёт. У моего провайдера их то ли 9 то ли 10. Поэтому если платить через приват горит один айбан, через пейхаб другой, а через портмоне третий. Там надо просто смотреть дошли ли деньги. Лучше конечно это делать на тестовой гривеньке. И если она дошла тогда уже грузить по полной
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:48
Re: ТАСКОМБАНК
Шановні клієнти, звертаємо увагу на введення з 26.07.2022 нового тарифу за картками...
Фактически позволяют внести средства для последующих покупки валюты и размещения их на депозите.
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