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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 21:58
super_mohito написав:
Та йдіть ви з такими тарифами
Питання у курсі. Той же Укргаз бере 0,5% "за послугу" без варіантів, а тут можна вибрати...
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Додано: Вів 26 лип, 2022 22:03
klug
Газбанк 1.5% берет.
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Andrey2512
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Додано: Вів 26 лип, 2022 22:54
Andrey2512 написав:klug
Газбанк 1.5% берет.
Газбанк продає за курсом НБУ+1% і бере 0,5% "за послугу". Тут ціни "за послугу" вже назвали, залишилося дізнатися про курс.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:08
klug написав: Andrey2512 написав:klug
Газбанк 1.5% берет.
Газбанк продає за курсом НБУ+1% і бере 0,5% "за послугу". Тут ціни "за послугу" вже назвали, залишилося дізнатися про курс.
Думаю, своей жадностью они уже охотников отбили. Никто и за курс не спрашивает.
Вон в "Аккорде", пишут, 120 грн комиссии - и вперед. Это по-божески...
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